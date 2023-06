Handball Der TV Angermund treibt seine Kaderplanung voran

Für den 19. August ist die Saisoneröffnung geplant, der erste Spieltag in der neuen Saison 2023/2024 ist der 26. August. Hier starten beide Teams mit einem Heimspiel, die erste Mannschaft in der Verbandsliga Gruppe 2, die Reserve in der Bezirksliga. In beiden Klassen gibt es einige spannende Lokalduelle für die Angermunder – in der Verbandsliga etwa gegen die Reserve-Mannschaften von „Interaktiv“ und vom TuS 08 Lintorf.