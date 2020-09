Mit neuen Spielern und Rückkehrern : TV Angermund zeigt zu Hause sein neues Gesicht

Florian Hasselbach (am Ball) ist wieder fit beim TV Angermund. Foto: Horstmüller/HORSTMUELLER GmbH

Angermund Ralf Knigge ist der neue Trainer des TV Angermund, der am Samstag um 17 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Aufderhöhe in die Handball-Oberliga startet. Es gibt zwei Rückkehrer, aber auch schwere Abgänge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Der TV Angermund hat einige seiner kommenden Heimspiele in der Handball-Oberliga vorverlegt, so auch das an diesem Samstag gegen den alten Rivalen TSV Aufderhöhe. Gespielt wird beim Saisonauftakt schon um 17 Uhr, um alle Corona-Auflagen erfüllen zu können. Für beide Mannschaften wird es nicht einfach sein, die Liga zu halten, das zeigte schon die vergangene Saison. Beim TVA ist der Torjäger und Strafwurf-Spezialist Patrik Ranftler nicht mehr dabei (zum OSC Rheinhausen), und ob er zu ersetzen ist, kann vielleicht schon dieses Heimmatch aufzeigen. Ebenfalls nicht dabei am Samstag ist der zeitlich sehr eingespannte Julian Duval. Er ist Vater von Zwillingen geworden, die Freizeit ist dann ganz knapp.

Das Gesicht der neuen Mannschaft ist verändert: Ralf Knigge ist als Trainer zurück, zudem wieder da sind der Mittelmann Martin Gensch und Florian Hasselbach, der wuchtige Rückraum-Bomber. In der vergangenen Spielzeit waren die langjährigen Leistungsträger kaum dabei, sie waren von Verletzungen geplagt, was sicherlich der Hauptgrund war, weshalb purer Abstiegskampf anstand. „Im Vorbereitungstraining haben die beiden jedenfalls einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt der Handball-Chef Andreas Franken. In welcher Verfassung sich die beiden Ur-Angermunder befinden, wird man schon gegen diese Aufderhöher sehen können.