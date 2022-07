Handball-Oberliga : TV Angermund spielt weiter in der Handball-Oberliga

ANGERMUND Der TV Angermund hat nach dieser schlimmen Handballsaison, die mit dem letzten Platz in der Oberliga endete, zahlreiche Spieler verloren. Der eigentlich fällige Abstieg wurde allerdings vom Handballverband Niederrhein verhindert.

Uli Richter, der wichtigste Mann am Freiheitshagen, stellt nun klar: „Wir treten an. Andreas Franken und ich, wir haben alles im Griff. Wir spielen, wie gemeldet, in der Oberliga. Anfang August geben wir den neuen Kader bekannt." Das beruhigt jedenfalls erst einmal die Handballfans in der Ratinger Umgebung. Die erste Oberliga-Partie ist für die TVA-Handballer am Samstag, 3. September, angesetzt. Dann kommt der TSV Kaldenkirchen in die Walter-Rettinghausen-Halle. Der Gast-Klub stieg als souveränder Spitzenreiter der Verbandsliga-Gruppe 1 auf.