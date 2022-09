Handball, Oberliga und Landesliga : Riesige Herausforderungen für den TV Angermund

Immerhin Steffen Neukirchen (li.) blieb in Angermund. Foto: Blazy, Achim (abz)

Angermund In der Handball-Oberliga empfängt der TV Angermund zum Start den Aufsteiger TSV Kaldenkirchen, anschließend die Reserve in der Landesliga den TV Ratingen. Wo die Teams stehen, wissen sie alle noch nicht.

Jetzt ist alles geklärt rund um den Handball-Kader des TV Angermund, wenn es am Samstag in die siebte Oberliga-Saison geht. Zum Auftakt kommt der Aufsteiger TSV Kaldenkirchen in die Walter-Rettinghausen-Halle (18.30 Uhr). Für Trainer Ralf Knigge ist es die dritte Spielzeit am Freiheitshagen. Im Tor steht weiter Tom Bartmann, der Ur-Angermunder, er ist aus derzeitiger Sicht die klare Nummer eins. Neu zwischen den Pfosten steht Max Janetzko aus der Jugend der HC Düsseldorf, Vilim Grbesa war in der vergangenen Spielzeit schon dabei. Die beiden sind erst 19 Jahre alt.

Zudem neu dabei sind Jona Braun von Jahn Hiesfeld (Rechtsaußen), Jan Fassbender vom Nachbarn TuS 08 Lintorf (Rückraum), Jan Hustede vom Neusser HV (Rückraum) und Daniel Horvat ebenfalls vom Neusser HV (Linksaußen). Auch Lars Brümmer (Kreis) wird wieder mitspielen, wenn es seine Trainertätigkeit beim Regionalligisten OSC Rheinhausen zulässt. Dann kommt Ken Lohmann neu dazu vom SV Neukirchen (Rückraum), Kevin Held vom TuS Lintorf (Linksaußen) und Fabien Stanevicius (Kreis) als achter Zugang vom Neusser HV. Aus der eigenen Reserve hochgezogen wurden wie berichtet Ben Kleinrahm (Rückraum), Jarek Jakubisiak (Linksaußen) und Christoph Wagner (Kreis). Geblieben neben den beiden Torleuten sind nur der Allrounder Steffen Neukirchen, der ebenfalls überall einsetzbare Max Zador und Kreisläufer Benny Kröll. Uli Richter und Andreas Franken sind unverändert die wichtigsten Personen der sportlichen Führung, Anne Finkgräfe ist weiter als Physio dabei.

Der TVA ist also völlig neu formiert, und Auftaktgegner TSV Kaldenkirchen ist der souveräne Meister der vergangenen Verbandsliga-Saison der Gruppe 1. Wo die Lintorfer Reserve vertreten war. Die Neuzugänge vom TuS 08 II, Fassbender und der erfahrene Held, sie kennen dadurch diese Kaldenkirchener bestens, sie werden wertvolle Tipps parat haben, wie den Gästen beizukommen ist. Und immerhin: Wagner, Kleinrahm und der schnelle Linksaußen Jakubisiak haben schon Oberliga-Spiele in der Walter-Rettinghausen-Halle bestritten, sie kennen also die harte Gangart, sie kommen aber aus der zweiten Mannschaft (Landesliga).

„Für uns ist jetzt jedes Spiel eine riesige Herausforderung“, sagt der Sportliche Leiter Richter. „Wir werden schnell erkennen, wie weit die Mannschaft schon eingespielt ist. Zudem müssen wir Geduld haben, und die haben wir auch.“ Es wurden einige Testspiele durchgeführt, aber, wie es Richter formulierte, kaum Notizen für die Öffentlichkeit gemacht. Es ist jedenfalls eine spannende Frage, ob der Traditionsklub mithalten kann. Corona hat der Knigge-Truppe in der Vorsaison ganz übel mitgespielt.

Schon am Samstagnachmittag ist mit einer gut gefüllten Sporthalle zu rechnen. Dann stehen sich in der Walter-Rettinghausen-Halle die TVA-Reserve und der freiwillig in die Landesliga abgestiegene TV Ratingen gegenüber (16.30 Uhr). Für die Gastgeber ist es in dieser Klasse die vierte Spielzeit, und Trainer Peter Mentzen hat einen Kader mit 20 Spielern erstellt, musste aber auch einige an die „Erste“ abgeben. Sieben Neue sind dabei, darunter drei eigene A-Junioren. Für den 35 Jahre alten Trainer, der bestimmt in einigen Matches auch als Aktiver dabei sein wird, ist es am Freiheitshagen insgesamt seine 14. Spielzeit.

Auf der Torwart-Position hat sich nichts verändert, hinter dem 37-jährigen Routinier Mathias von Hoegen stehen noch Laurenz Leichtfuhs, Ole Zimmermann und der eigentliche Fußballer Sven van der Pas zwischen den Pfosten. Neu dabei sind zudem Jonas Jordan (Rückraum) vom TuS Lintorf, Stefan Dreyer von Borussia Brand (Kreis), Magnus Kröll von der SG Unterrath (Linksaußen), Philip Erfurth von der TG 81 (Rechtsaußen) und Kleinrahm, der eigentlich zum Oberliga-Kader zählt. Aus der eigenen Jugend kommen dazu Sebastian Hermkes (Rückraum), Levin Friedrich (Rechtaußen) und Laurin Heuer (Kreis). Geblieben sind Benny Axning, Paul Schmidt, Frank Mommers, Daniel Plöger, Torben Geßner, Martin Jansen, Oliver Mentzen, Karsten Halberzettl und Philippe Todt.