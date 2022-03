Handball, Oberliga : Angermund muss Spiel in Homberg absagen

Uli Richter hilft als Trainer des TVA aus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Angermund Trainer Ralf Knigge ist immer noch erkrankt, zudem mehren sich am Samstag beim Handball-Oberligisten die Corona-Fälle – so hat der TV Angermund mit Ersatz-Coach Uli Richter keine andere Möglichkeit, als das Spiel beim VfB Homberg abzusagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Uli Richter muss in diesen Tagen Schwerstarbeit leisten, fast alles selbst richten bei den Angermunder Oberliga-Handballern. Denn Trainer Ralf Knigge ist immer noch außer Gefecht, und wann er zurückkehrt, steht restlos in den Sternen. „Ralf muss gesund werden, das ist uns wichtig“, so Richter. Am Samstagabend sollte sein TVA, das schon etwas abgeschlagene Schlusslicht, beim Vorletzten VfB Homberg antreten. Ein richtungsweisendes Match, verlieren es die Angermunder, sollte auch der letzte Funken Hoffnung auf ein siebtes Oberligajahr erloschen sein.

Dann, im Laufe des Samstags, trafen bei Richter wieder mehrere Absagen wegen Corona ein. Eine schlagkräftige Truppe hätte der Handballwart niemals stellen können. Was blieb ihm anderes übrig, als alles beim Verband zu melden? Und der gab dann sein Okay zur Spielverlegung. Also kein Punktspiel in Homberg. „Die Homberger müssen jetzt auf uns zukommen und uns einen neuen Termin nennen“, so Richter. „Den zu finden, das wird ungeheuer schwer. Wir alle haben jetzt Riesen-Zeitprobleme.“ An den Ostertagen kann jedenfalls nicht gespielt werden aus organisatorischen Gründen, aber Richter hofft, dass es kurz vor oder danach gehen könnte.