Handball, Landesliga Die TVA-Reserve darf plötzlich wieder hoffen

Vor wenigen Wochen noch galt die Lage des TV Angermund II in der Handball-Landesliga als aussichtslos. Das sieht nun anders aus, die Blau-Weißen haben die Rote Laterne an SW Essen II abgegeben und befinden sich mit dem rettenden drittletzten Tabellenplatz, dort steht die HSG Mülheim II, auf Tuchfühlung. GW Werden wurde daheim 28:25 (15:13) bezwungen, der zweite Sieg in Folge. Vier Spiele stehen noch aus, und nach der Osterpause geht es weiter mit dem Spiel in Huttrop. Dort muss nachgelegt werden.