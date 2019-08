Handball : TV Angermund gewinnt SG-Turnier

RATINGEN Der Oberligist setzte sich im Siebenmeterwerfen mit 4:3 gegen den Nachbarn TV Ratingen aus der Verbandsliga durch.

Der TV Angermund und der TV Ratingen standen sich beim Handballturnier der SG Ratingen um den Petra-von-Wachtmeister-Cup im Finale gegenüber. Weil sich die Veranstaltung an der Gothaer Straße schon über den gesamten Tag erstreckt hatte, schlug der Haupt-Organistor Nico Rymarczyk vor, den Gewinner im Siebenmeterschießen zu ermitteln. Das nahmen die beiden alten Rivalen gerne an, denn sie hatten genug Handball in den Beinen. Ergebnis: Die Angermunder siegten mit 4:3, Jan Schiffmann verwandelte den entscheidenden Wurf sicher. Vorher hatten Martin Paukert, der aus Aufderhöhe gekommene Neuzugang Daniel Plöger und Patrik Ranftler getroffen. Für den TV Ratingen waren die Beckmann-Brüder Max und Tristan sowie Moritz Metelmann erfolgreich.

In allerbester Laune präsentierte sich Andreas Franken, der Macher des Turniersiegers. „Wir gehen mit einer guten Mannschaft ins Oberliga-Rennen“, versichert der 55-Jährige. Von Jugend an ist er dabei am Freiheitshagen – und was er sagt, hat Hand und Fuß. Nicht mehr dabei ist wenigstens vorerst Nico Merten. Der 30 Jahre alte Lehrer befindet sich im Ausland, hat aber zugesagt, dass er zurückkommt, wenn er wieder in seiner Heimatstadt Düsseldorf eintrifft. Auf der anderen Seite sind fünf Neue gekommen und alle hinterließen bisher im Training einen starken Eindruck.