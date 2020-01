Handball : TV Angermund liefert die beste Saisonleistung

Angermunds Kapitän Martin Gensch warf zehn Tore. Foto: Blazy, Achim (abz)

Duisburg Dem TV Angermund gelingt der zweite Saisonsieg in der Oberliga, beim VfB Homberg gibt es ein 23:20. Das ist ein wichtiger Erfolg, da es durch die Insolvenz der Rhein Vikings in der Dritten Liga durchaus einen vermehrten Abstieg geben kann. Nächsten Samstag soll der erste Heimsieg her.

Endlich hat der TV Angermund in der Handball-Oberliga seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Beim VfB Homberg waren die Blau-Weißen vom Anpfiff weg hellwach, lagen nie zurück und gewannen 23:20 (13:10). Von der Abstiegszone konnten sich die Schützlinge von Trainer Eric Busch erst einmal um zwei Zähler entfernen. Am kommenden Samstag kommt der TV Lobberich an den Freiheitshagen (18.15 Uhr), und sollte da der angestrebte erste Heimsieg gelingen, dann wäre dies zum Rückrundenauftakt ein Meilenstein gegen den Abstieg. Es ist jetzt durch die Insolvenz der Rhein Vikings in der Dritten Liga durchaus denkbar, dass mehr als nur zwei Mannschaften runter müssen in die Verbandsliga.

In Homberg zeigte der TVA seine mit Abstand beste Saisonleistung. Matthias Jakubiak lieferte im Tor eine Klasse-Vorstellung, der gesamte Abwehrverband vor ihm ließ kaum etwas zu, und nur 20 Gegentore in fremder Halle sprechen für sich. Zudem wurde vorne gut getroffen. Patrik Ranftler hatte wieder zwei Gala-Auftritte bei seinen wichtigen Treffern zum 18:13 und 21:15 (50.). Dann 23:17 durch Martin Gensch (55.), da waren die Punkte endgültig eingefahren. Eric Busch sagte über den Sieg: „Es stimmte alles. Vor allem vorne fanden wir immer wieder die richtigen Lösungen, wie diese starke Homberger Abwehr zu knacken war.“

TV Angermund: Jakubiak, Sieberin - Schiffmann 2, Nils Thanscheidt 1, Gensch 6, Behmer 1, Paukert 2, Björn Thanscheidt, Winter, Axning, Neukirchen 4, von Ritter, Ranftler 7.

Zuschauer: 100.

(wm)