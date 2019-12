Handball : TV Angermund muss die Haaner Deckung knacken

Angermund Der TV Angermund ist als Vorletzter in den Tabellenkeller der Handball-Oberliga gestürzt und fährt nun zum alten Rivalen Unitas Haan, der im sicheren Mittelfeld steht. Bis auf den gesperrten Julian Duval hat Trainer Eric Busch alle Mann an Bord.

Es ist eng geworden für den TV Angermund. Fünf Niederlagen zuletzt haben den Traditionsverein in den Tabellenkeller der Handball-Oberliga gestürzt (Vorletzter), eine völlig ungewohnte Lage, denn in den vergangenen 20 Jahren ging es von der Landesliga aus immer nur bergauf. Am Samstag müssen die Blau-Weißen zum alten Rivalen Unitas Haan (19.30 Uhr, Adlerstraße), dem Tabellensiebten, der sich diese sichere Mittelfeldplatzierung zuletzt durch zwei Kantersiege in Homberg und gegen Aufderhöhe sichern konnte.