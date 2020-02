Handball : Besonderes Duell für ein Angermunder Duo

Angermunds Rück­raumspieler Martin Paukert (am Ball) weiß: Gegen Mettmann ist es „kein Spiel wie jedes andere“. Foto: RP/Benefoto

Angermund Martin Paukert und sein Trainer Julian Duval treffen in der Oberliga mit dem TV Angermund am Samstagabend auf ihren Ex-Klub Mettmann-Sport. Die Gäste stehen als Drittletzter gewaltig unter Druck und müssen wohl bis Saisonende auf den eigentlich als Hoffnungsträger von der SG Ratingen geholten Marco Bauer verzichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Es war nie anders. Immer, wenn der TV Angermund und Mettmann Sport aufeinander treffen, dann ist allerhöchste Spannung garantiert. So auch diesmal in der Walter-Rettinghausen-Halle am Samstagabend, Anwurf 18.30 Uhr, in der Handball-Oberliga. Der TVA steht als Drittletzter gewaltig unter Druck, aber praktisch schon seit Saisonbeginn, und auch die Mettmanner fühlen sich keineswegs sicher mit Platz acht und dem negativem Punktekonto (16:18). Immerhin sind das aber sieben Zähler mehr als der TVA aufweisen kann.

Für Julian Duval ist es zudem ein ganz besonderes Match. Der 32-Jährige, nun als Trainer beim TVA in der Verantwortung, ist in Mettmann geboren, ME-Sport praktisch seine Heimat. Unter Jürgen Tiedermann, dem Gäste-Trainer, hat er dort schon in der Jugend gespielt, längst sind sie beste Freunde. Aber am Samstagabend freilich sieht alles anders aus. „Der Jürgen kennt uns genau“, sagt Duval. „Er jammert etwas über verletzte Spieler, aber diese Probleme haben zu diesem Zeitpunkt fast alle Mannschaften. Wir auch. Wir müssen Bestform bringen, sonst sind wir chancenlos.“

Bei Angermund fehlt auf jeden Fall der kürzlich von der SG Ratingen gekommene eigentliche Hoffnungsträger Marco Bauer. Der Meniskus ist gerissen, weitere Knieprobleme haben sich dadurch eingestellt, und es wird befürchtet, so Duval, dass die Saison gelaufen ist. Der neue TVA-Coach, er wohnt in der Düsseldorfer Altstadt und ist bei einer größeren Firma Projektleiter, ist in diesen Tagen Vater von Zwillingen geworden. Als Spieler kommt er in dieser Saison nicht mehr infrage, seine Meniskus-OP verlief erfolgreich, aber sein Knie lässt langfrstig keine Belastungen zu.

Auch für den wertvollen Rückraum-Gestalter Martin Paukert ist es ein besonderes Spiel. Der 33 Jahre alte Unternehmensberater spielte wie einst auch Duval für Mettmann-Sport, hat beste Erinnerungen an diesen Verein, aber bei der Punkte-Vergabe am Samstag will er natürlich schon deshalb unbedingt die Nase vorne haben: „Gegen Mettmann, das ist kein Spiel wie jedes andere. Das ist was Besonderes. Ein Sieg wäre ein Riesen-Befreiungsschlag“, sagt Paukert. Bisher wurde schließlich erst ein Heimspiel gewonnen, das ist der Hauptgrund für die prekäre Tabellenlage.