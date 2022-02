Handball, Oberliga : Hammerharte Aufgabe für den TVA

Angermund Der Tabellenletzte der Handball-Oberliga, der TV Angermund, benötigt dringend Punkte. Zuletzt zeigte er sich auch verbessert, aber am Samstag hängen die Trauben vermutlich hoch: Der TVA empfängt den Dritten Unitas Haan.

Die zuletzt gezeigten Leistungen des TV Angermund waren ordentlich, die Tabellenlage in der Handball-Oberliga freilich ist es nicht. Die gesamte Saison über zieren die Blau-Weißen das Tabellenende, und ob sich das am Samstag im Heimspiel gegen den alten Rivalen Unitas Haan (18.30 Uhr, Walter-Rettinghausen-Halle) ändert, wird sich zeigen. Die Unitas ist gegenwärtig schwer einzuschätzen, denn die letzten vier Spiele sind alle ausgefallen. Davor landete der Tabellendritte drei Siege, und das brachte diese hervorragende Ausgangsposition. Nur vier Punkte beträgt der Abstand zum Tabellenführer Borussia Mönchengladbach . Das Hinspiel gewann die Unitas sicher mit 33:26.

Aber das große Problem des TVA ist, wie in fast allen Vereinen, die Corona-Seuche. Zuletzt gegen Adler Königshof bei der überaus unglücklichen 21:22-Heimschlappe fehlten fünf wichtige Spieler, vier davon gehören normal der ersten Sechs an. Sind sie oder wenigstens einige davon am Samstag dabei? „Darüber können wir immer noch keine Auskunft geben“, sagt dazu der Handballwart Uli Richter. „Alles, was ich jetzt sage, kann wenige Stunden später schon wieder völlig anders sein. Wir können wohl erst kurz vor dem Anwurf entscheiden, wer mitspielt.“ Das Dienstag-Training fiel nach einem positiven Test aus.