Handball : Schiffmann steigert Hoffnungen des TVA

Jan Schiffmann (mitte) ist beim TVA wieder an Bord. Foto: Blazy, Achim (abz)

Angermund In der Handball-Oberliga empfangen die Angermunder den TSV Aufderhöhe zum Kellerduell. Zwar haben die Gäste bislang auswärts noch nicht gepunktet, aber TVA-Trainer Eric Busch betont: „Nur ein Sieg hilft uns weiter, über mehr müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten.“

Die ganz große Angriffshoffnung Marco Bauer kann der TV Angermund am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Aufderhöhe, dem überall mit ungeheurer Spannung erwarteten Kellerduell der Handball-Oberliga, noch nicht einsetzen. Der 27-Jährige ist zudem auch am darauffolgenden Samstag in Homberg zum Hinrundenausklang letztmals gesperrt. Die Sperre, die der Rückraumspieler für seinen Wechsel von Regionalligist SG Ratingen erhalten hat, läuft danach ab, zum Rückrundenauftakt gegen den TV Lobberich am 25. Januar ist er also dabei. So müssen die Spieler es richten, die zur Verfügung stehen. In den vier Heimspielen bisher war ein magerer Punkt die einzige Ausbeute, und vor allem dies machte die Tabellenlage derart bedrohlich. Der TVA ist Drittletzter, vier Punkte stehen auf der Habenseite, wie auch bei Aufderhöhe, dem Vorletzten. Und selbst die HSG Neuss/Düsseldorf II, das Schlusslicht, ist noch längst nicht abgeschlagen (drei Punkte).

Es gibt aber berechtigte Hoffnungen auf den ersten Angermunder Heimsieg. So ist der nach Patrik Ranftler zweitbeste Werfer Jan Schiffmann gegenüber den Pokalspielen zuletzt wieder dabei, und Timo Kohl, der 21-jährige Kreisläufer, befindet sich in glänzender Form. Die Hinrunde bisher verlief bei ihm wie bei vielen anderen Spielern überhaupt nicht nach Wunsch, aber im Kreispokal, wo es bis ins Finale ging, da zeigte der junge Essener, was in ihm steckt. Vor allem im Deckungsbereich. Auch Martin Paukert (Deckung/Rückraum) hat sich erheblich gesteigert. Und was die Siegeshoffnungen noch mehr prägt, ist die schwache Aufderhöher Auswärtsbilanz. In den fünf Spielen waren die Solinger, die im vergangenen Sommer aufgestiegen sind, jedesmal doppelter Punktelieferant.