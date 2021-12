Handball : TuS Lintorf will in Langenfeld Stärke zeigen

Mittelmann Jan Lenzen spielt auch nächste Saison für den TuS. Foto: Achim Blazy (abz)

LINTORF Der Tabellenführer der Verbandsliga-Gruppe 2 rechnet in fremder Halle mit einer tollen Kulisse und einen harten Kampf um die Punkte.

Ein Geisterspiel wird es trotz Corona mit Sicherheit nicht für den TuS Lintorf, dem Tabellenführer der Handball-Verbandsliga 2, der diesen „Platz an der Sonne“ am Samstag beim direkten Verfolger SG Langenfeld II verteidigen muss. Anwurf im Konrad-Adenauer-Gymnasium ist um 16.30 Uhr. Denn diese Langenfelder Mannschaft hat einen großen Anhang, der TV Ratingen kann davon ein Liedchen singen. Am späten Dienstagabend waren es rund 70 Langenfelder Fans, die am Europaring ihre Mannschaft zum Sieg brüllte. Unglaublich diszipliniert, muss man klarstellen, gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit.

„Uns muss eine Top-Leistung gelingen“, sagt Lintorfs Pressewart Hajo Pfeiffer. „In den Statuten habe ich es herausgefunden, dass diese SGL-Reserve nicht aufsteigen kann. Aber wenn man sieht, mit welcher Kampfbereitschaft diese junge Truppe zur Sache geht, dann stellt jeder sehr schnell fest, dass der Nichtaufstieg nebensächlich ist. Diese Jungs wollen immer gewinnen, aber wir wollen es auch.“

Jedenfalls laufen in Lintorf längst die Planungen zur kommenden Spielzeit. Alle hoffen, das sie in der Oberliga stattfindet. Und so hat Manager Kalle Töpfer mit vier weiteren Spielern jetzt schon die Verträge verlängert. Der noch bis in den Januar verletzte Rückraum-Bomber Vincent Rose bleibt, Mittelmann Jan Lenzen auch, zudem Kreisläufer Andy Kropp und Linksaußen Cedric Wenzel. Hajo Pfeiffer dazu: „Ich gehe davon aus, dass alle, die wir halten wollen, auch bleiben. Wir lassen uns aber Zeit, wir kennen keine Hektik.“