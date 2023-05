Handball TuS Lintorf stellt sein Personal neu auf

Kaum ist die Handballsaison beendet, da kann der TuS Lintorf schon die Kader für die neuen Spielzeiten in der Ober- und Verbandsliga nennen. Der Oberliga-Kader um Trainer Andre Fink und seinen Co Stephan Pittelkow hat sich doch etwas verändert. Nicht mehr dabei ist der in Krefeld wohnende 1,90-Meter-Hüne Josuha Rippelmeier, den es nach nur einer knappen Saison zum Verbandsliga-Aufsteiger HSG Am Hallo Essen zieht. Schwerwiegender ist aber der nicht unbedingt erwartete Verlust von Kreisläufer Andy Kropp. Der 26-Jährige, vor allem in der Deckung schwer zu ersetzen, möchte eine längere Pause einlegen. Sein Pass bleibt aber beim TuS 08.