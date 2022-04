Handball : TuS Lintorf geht in Bestbesetzung ins Derby gegen TV Ratingen

Trainer Felix Linden und sein Team rechnen mit einem hart umkämpften Lokalduell. Foto: Achim Blazy (abz)

RATINGEN/Lintorf Erzrivale TV Ratingen will dem Spitzenreiter der Verbandsliga-Gruppe 2 heute Abend in der Halle am Europaring ein Beinchen stellen.

Heute Abend ist am Europaring der Teufel los. Dann stehen sich um 20.30 Uhr im Verbandsliga-Nachholspiel die Erzrivalen TV Ratingen und Spitzenreiter TuS Lintorf gegenüber. Die Ratinger haben zuletzt gegen den Nachbar TB Wülfrath deutlich aufgezeigt, dass sie unbedingt ihren erfreulichen fünften Tabellenplatz verteidigen wollen und das vor allem gegen diese Lintorfer. Ratingens Linksaußen Ron Czarnecki befindet sich gegenwärtig in glänzender Form, er arbeitet in Lintorf, er mag auch die Lintorfer Spieler, aber diesmal noch mehr die Punkte. „Wir werden die Lintorfer ärgern“, verspricht der 30-Jährige felsenfest.

Für Trainer Chris Schweinsberg steht es eigentlich schon fest, dass nur der TuS 08 den Titel holt. „Aber nicht bei uns“, sagt der 36-Jährige. „Wir haben eine gute Saison gespielt und so soll das auch bleiben. Wir wollen die Spannung hoch halten, das ist auch mit allen Spielern besprochen.“ Thomas Hanneken und Fabian Pani sind wieder dabei und die Reservespieler, die zuletzt aushalfen, sollen sich ganz auf den Landesligaerhalt konzentrieren.

Der TuS 08 kann sich eine erneute Auswärtsniederlage, so wie kürzlich bei „interaktiv II“, kaum leisten. Denn darauf lauert der große Verfolger SG Überruhr. Der hat nur zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto. Und so steht für den Lintorfer Pressewart Hajo Pfeiffer fest: „Wir müssen Vollgas geben. Der Endspurt ist eingeläutet, der Druck ist groß. Für den Turnverein geht es nur noch um die Ehre, die können völlig befreit aufspielen. Zudem haben wir am Sonntag noch ein schweres Auswärtsspiel, dann geht es zur LTV-Reserve.“

Was Pfeiffer zu denken gibt, ist die gelegentlich auftretende Auswärtsschwäche. Die sieben Verlustpunkte handelten sich die Grün-Weißen alle in fremden Hallen ein. Zudem in Partien, wo sie als haushoher Favorit galten. Wie auch jetzt am Europaring. Jedenfalls bietet Trainer Felix Linden sein Bestaufgebot und auch die Nachwuchsspieler sind komplett dabei.

Die Zweite von „interaktiv Handball“ kann dagegen heute Abend (20 Uhr), den Verbandsligaerhalt schon sicher machen. Der TV Haan ist an der Gothaer Straße zu Gast, Tabellenzwölfter, und damit zwei Plätze zurück liegend. Aber für dieses Nahziel muss der Heimsieg her, und es gilt, mit der undankbaren Favoritenrolle klar zu kommen. Denn der TV Haan hat alle 13 Auswärtsspiele verloren. Die 14 Punkte, die eingefahren wurden, tütete der HTV alle daheim ein, wo die Gegner nicht damit klar kommen, dass Harz verboten ist. So auch „interaktiv“ im Hinspiel. Da wurden die Rot-Weißen mit 23:37 an die Wand gespielt.

Deshalb nehmen sie dieses Heimspiel ungeheuer ernst. „Ich warne meine Mannschaft eindringlich, dieses wichtige Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen“, sagt Trainer Rene Osterwind. „Man kennt es doch. Plötzlich liegt man zurück, der Gegner wachst über sich hinaus und am Ende hat der auch noch die Punkte eingefahren. Das muss nicht sein. Höchste Konzentration vom Anpfiff an ist die erste Pflicht.“ Personell sind erst einmal die sieben Spieler einsatzbereit, die zuletzt in Solingen einen Punkt holten. Und dann ist damit zu rechnen, das zwei bisherige A-Junioren vom befreundeten HC Düsseldorf zur Verfügung stehen. Das sind Jonas Perschke und Alex Poschacher. Für die kommende Saison stehen sie längst als Neuzugänge der „Ersten“ fes. Sie haben einige Probetrainings hinter sich und Osterwind ist fest davon überzeugt, dass sie auf Anhieb eine Verstärkung sein werden.

Am kommenden Samstag, 14 Uhr, haben die Ratinger erneut Heimrecht, dann kommt der Nachbar TB Wülfrath an die Gothaer Straße.