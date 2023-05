Leichtathletik Drei Doppelsiege für U 14-Sportlerinnen des TuS Lintorf

Die Leichtathletinnen des TuS Lintorf überzeugten mit Hilfe ihrer verletzten, aber zur Unterstützung mit angereisten Teamkollegin Sandrine Hartmann auf ganzer Linie bei den Regionsmeisterschaften in Essen. Dem U14-Team gelangen in der Altersklasse W 12 in drei sehr unterschiedlichen Disziplinen Doppelsiege.