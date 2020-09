Handball : TuS Lintorf besiegt TV Ratingen im Verbandsliga-Derby

RATINGEN Trotz einer streckenweise guten Leistung wird der TV Ratingen im Heimspiel von Spitzenreiter TuS Lintorf in der zweiten Halbzeit überrannt.

Zur Pause des Verbandsliga-Derbys zwischen dem TV Ratingen und dem Spitzenreiter TuS Lintorf herrschte bei den Gastgebern eine tolle Stimmung. Die Ratinger führten 12:11 und hatten gegen den Topfavoriten eine klasse Spielhälfte hingelegt. So meinte der medizinische Betreuer Wolfgang Heitbrink: „Die Lintorfer kamen etwas arrogant in unsere Halle. Das kann negative Folgen mit sich bringen.“ Der 51-Jährige hoffte auf den zweiten Saisonsieg. Doch diesen Gefallen taten ihm die Lintorfer nicht: Die trumpften im zweiten Durchgang nämlich entfesselt auf und siegten klar mit 33:25. Die Tabellenspitze bleibt damit am Breitscheider Weg und muss am kommenden Samstag erneut in einem Derby verteidigt werden. Wieder auf fremder Platte, es geht an die Gothaer Straße zur SG Ratingen II. Anwurf 15.30 Uhr.