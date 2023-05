Handball TuS Lintorf besiegt LTV Wuppertal sicher

Kalle Töpfer, der Handball-Manager vom Oberligist TuS Lintorf, unterhielt sich vor dem Heimspiel und letzten Saisonspiel gegen den LTV Wuppertal ganz locker mit Conny Bauerfeld, der einstigen Klasse-Linkshänderin. Die beiden kennen sich von Jugend an, sind bestens befreundet und der Handball ist fast schon ihr Lebens-Mittelpunkt. „Uns ist eine glänzende Rückrunde gelungen und wenn wir das Ding heute gegen diese Wuppertaler auch noch gewinnen, dann haben wir als Aufsteiger einen einstelligen Tabellenplatz erreicht“, so Töpfer. Conny nickte erfreut und so traf es dann auch ein. Die Lintorfer siegten nach guter Leistung mit 31:24 (14:13) und dann konnte draußen vor der Halle genüsslich der Saisonabschluss gefeiert werden. Wie lange der sich erstreckt hat, ist nicht bekannt.