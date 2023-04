Leichtathletik Breitscheider Nacht steigt am 6. Mai

Nach dem Lintorfer Citylauf steht das nächste Lauf-Event in Ratingen bevor: Am Samstag, 6. Mai steigt die 29. Auflage der Breitscheider Nacht, und die Organisatoren des TuS Breitscheid sind froh, dass sie nun wieder in vollem Umfang stattfinden kann. Nach den Zwangspausen aufgrund der Coronavirus-Pandemie und einer „abgespeckten“ Form im vergangenen Jahr gibt es nun sogar ein größeres Angebot als zuvor. Das Orga-Team um Cedric Gobrecht freut sich besonders, dass es dieses Jahr möglich ist, die Verpflegung noch attraktiver und abwechslungsreicher zu gestalten. Neben dem beliebten Vollwertstand, an dem es viele neue Genussvariationen geben wird, wird auch der Grillstand sein Angebot erweitern und neben den beliebten Grillwürstchen auch Currywürste und Pommes anbieten. Neben dem üblichen Getränkeangebot sind für die Teilnehmenden und Gäste außerdem erlesene Weine von „Leib und Rebe“, Kaffeespezialitäten von „Johann & Wittmer“ sowie Eis aus der Ratinger „Kuhbar“ zu haben.