Leichtathletik Ein kleines Volksfest zum Jubiläum

Noch ein paar Wochen, dann wird es wieder sportlich in Breitscheid. Am Samstag, 4. Mai findet die 30. Breitscheider Nacht statt, und wie schon im Vorjahr nach der langen Pause aufgrund der Coronavirus-Pandemie wieder in vollem Umfang. Cedric Gobrecht und sein Orga-Team sind bereits seit Monaten mit den Planungen beschäftigt. „Wir haben bereits im letzten Jahr unser Verpflegungsangebot erweitert und werden auch in diesem Jahr ein reichhaltiges Angebot an schmackhaften Speisen und Getränken haben. Neben dem allzeit beliebten Vollwertstand wird auch der Grillstand wieder groß auffahren. Die erstmals in 2023 angebotenen Currywürste und Pommes – es gingen 100 Kilogramm über die Theke – stehen wieder auf der Speisekarte. Neben vielen weiteren Leckereien wird es endlich auch wieder einen Getränkewagen geben, sodass die Gäste insgesamt auch Grund zum Verweilen haben. Wenn das Wetter mitspielt, können wir uns auf ein kleines Volksfest freuen,“ meint Gobrecht.