24-Stunden-Lauf des TuS Breitscheid Laufend Gutes tun am Freitag den 13.

Der 24-Stunden-Lauf in Breitscheid gehört vor allem in der Ultra-Läuferszene bereits seit 2003 zu einer der beliebtesten Veranstaltungen in Deutschland, insbesondere, weil neben dem Wettkampfgedanken das Motto „Laufend etwas Gutes tun“ definitiv im Vordergrund steht. Der Erlös der Veranstaltung kommt auch in diesem Jahr der Helen-Keller-Schule zugute, deren Förderverein auch Veranstalter des Events ist. Die „HKS“ ist eine Förderschule für geistige Entwicklung, die sich besonders durch zahlreiche sportliche Angebote auszeichnet.