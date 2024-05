Leichtathletik und Volksfest So läuft es bei der 30. Breitscheider Nacht

Ausblick Cédric Gobrecht ist zuversichtlich: „Ich freue mich sehr über die vielen Anmeldungen, die bereits im Portal eingegangen sind, aber natürlich ist noch Luft nach oben – also: seid dabei!“ Er ist optimistisch, dass das Wetter mitspielt und „es mal wieder ein richtiges Volksfest in Breitscheid gibt“. Dazu sein Appell an Besucher: „Dafür seid ihr wichtig – ohne euch, kein Fest für Breitscheid. Also kommt auch vorbei, wenn ihr nicht an den Läufen teilnehmt, und unterstützt die Jugendarbeit des Vereins.“ Für die zahlreichen Helfer ist Ende Mai eine große Helferparty in Planung, auch anlässlich des Jubiläums.