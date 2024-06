Triathlon Breitscheider starten gut in die Landesliga

Am gleichen Tag ging es auch für die Masters über die olympische Distanz an den Start. Geschwommen werden mussten 1500 Meter im Kanal, der zumindest etwas wärmer war als der See in Bocholt. Als erster stieg Rüdiger Welsch nach sehr schnellen 23 Minuten aus dem Wasser, gefolgt von Peter Kotseronis, Christian Zylka und Thomas Weiner. Auf der 42 Kilometer langen über drei Runden führende Radstrecke überholte Kotseronis Welsch kurz vor dem Ende. Immer wieder mussten die Athleten einen sehr steilen Anstieg hinauf fahren, dessen Abfahrt aufgrund böigen Windes zu Geschwindigkeiten von 70 km/h führte. Den abschließenden Zehn-Kilometer-Lauf entlang des Kanals begannen Kotseronis und Welsch gleichzeitig, Ersterer lief in 2:21 Stunden als Gesamt-Siebter ins Ziel, gefolgt von Welsch als 13. und Zylka in 2:42 Stunden als 50. – Weiner folgte kurz dahinter, wurde allerdings laut Regularien als vierter Starter für die Mannschaftswertung nicht herangezogen.