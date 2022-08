Aus den Vereinen : TuS Breitscheid will sich beim Sommerfest präsentieren

TuS Breitscheid will sich beim Sommerfest präsentieren

Ein Foto mit allen Grund-Informationen zum Sommerfest des TuS Breitscheid am Samstag. Foto: TuS

Breitscheid Der TuS Breitscheid feiert sein 50-jähriges Bestehen am kommenden Samstag mit einem Sommerfest, bei dem er sich auch Nicht-Mitgliedern als bunter und vielfältiger Verein präsentieren will.

Der TuS Breitscheid wird in diesem Jahr 50 und lädt daher für kommenden Samstag zu einem besonderen Sommerfest ein, das nicht nur für Vereinsmitglieder sein wird. „Wir sind ein bunter und vielfältiger Verein und wollen uns als solcher gerade auch Nicht-Vereinsmitgliedern präsentieren“, erläutert Organisatorin Heike Kaufmann das Konzept. „Dabei möchten wir mit unserem Sommerfest Familien aus dem Ratinger Raum einen bunten Nachmittag mit viel Bewegung bieten“, ergänzt Kaufmann.

Los geht es ab 14 Uhr auf dem Gelände des TuS Breitscheid an der Matthias-Claudius-Schule am Mintarder Weg in Ratingen-Breitscheid. Eintritt und Teilnahme sind kostenlos. Das TuS-Orgateam freut sich auf einen sonnigen Tag mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.