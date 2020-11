Aus den Vereinen : Miteinander trotz Abstand

Breitscheid Wie soll der der TuS Breitscheid in zehn Jahren aussehen? Die Mitglieder sind aufgerufen, ihre Ideen einzubringen. Der Vorsitzende Taner Egin-Richter lobt die Solidarität im Klub.

Das Jahr 2020 ist auch für den TuS Breitscheid ein wechselvolles gewesen – das wurde nicht zuletzt auf der Jahreshauptversammlung deutlich, als sich die Mitglieder nur in kleinerem Rahmen mit rund 30 Personen auf Abstand in der Turnhalle mit dem Vorstand treffen konnten. Weitere 20 Mitglieder waren per Video zugeschaltet. „Diese Umstände brachten schon Herausforderungen für alle Beteiligten mit sich“, kommentiert der Vorsitzende Taner Egin-Richter rückblickend. „Einzelne Stühle mit Abstand zueinander, schlechte Akustik und vor allem niedrige Temperaturen waren nicht gerade ideale Voraussetzungen. Das Problem der mangelnden Internet-Versorgung der Halle zumindest haben Peter Kotseronis und Armin Zielke mustergültig lösen können. “

Die will der TuS ohnehin auch trotz des Abstandes mehr einbinden. Zwar haben die Breitscheider Arbeitsgruppen gebildet, um wichtige Zukunftsthemen zu bearbeiten, die Mitglieder kommen aber alle aus dem Bereich Leichtathletik/Triathlon. „Um aber den Verein im Sinne aller Abteilungen und Mitglieder weiterzuentwickeln, reicht das nicht. Vielmehr ist die Mitarbeit möglichst vieler weiterer Mitglieder gefragt“, betont Egin-Richter und ergänzt: „„Die Führungskrise in 2018, als der Fortbestand unseres TuS auf der Kippe stand, hat gezeigt, dass wir so viele engagierte Mitglieder haben. Auf genau die zähle ich auch jetzt.“ Dem TuS-Vorsitzenden ist wichtig: „Langfristig gesehen müssen wir jetzt eine konkrete Vorstellung davon entwickeln, wie der TuS in zehn Jahren aussehen soll und dann gezielt darauf hinarbeiten.“ Wer da Ideen einbringen will, kann Egin-Richter anrufen unter 0172/7123082 oder ihm an vorstand@tus-breitscheid.de eine Mail schreiben.