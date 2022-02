Leichtathletik : TuS Breitscheid freut sich über ein „reales“ Comeback

Breitscheid Mit 25 Startern war der TuS Breitscheid bei der Duisburger Winterlaufserie aktiv – eine Wohltat nach rund zweijähriger Zwangspause in der Coronavirus-Pandemie. Es gab einige familieninterne Duelle.

Nach rund zweijähriger Pause war der TuS Breitscheid froh, unter den rund 2400 Teilnehmern bei der Duisburger Winterlaufserie endlich wieder bei einem „realen“ Lauf-Event dabei zu sein: 25 Starter waren in die Nachbarstadt gefahren. Vor Ort angekommen wurde zunächst bei allen Läuferinnen und Läufern der 2G-plus-Status überprüft. Eine weitere Corona-bedingte Besonderheit war, dass die sonst sehr großen Startfelder in kleinere Blöcke unterteilt wurden, um die Kontakte zu reduzieren. Beides gelang dank der guten Organisation des Veranstalters reibungslos.

So stand dann schnell der Spaß am gemeinsamen Laufen im Vordergrund. Bestes Wetter und die bekannt schnellen Strecken waren weitere Stimmungsaufheller. Der Wettkampf begann traditionell mit den Läufen der Jüngsten über einen und zwei Kilometer. Hier freute sich Annika Laschet in ihrer Altersklasse über den zweiten Platz.