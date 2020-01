Handball : Lintorfer Mädchen suchen Verstärkung

Lintorf Spätestens kommende Saison soll es beim TuS 08 Lintorf eine Mädchen-Handball-Mannschaft in der D-Jugend geben, Betreuer Michael Wiesenhöfer heißt aber nicht nur die Jahrgänge 2008/2009 willkommen, sondern alle Mädchen, die Handball spielen wollen.

Michael Wiesenhöfer aus Lintorf ärgert es fürchterlich, dass es in Ratingen kaum eine Handball-Mädchenmannschaft gibt. Nun krempelt der 44-jährige Angestellte der Stadt Mettmann selbst die Ärmel hoch, will beim TuS 08 dazu einiges bewegen. So, dass spätestens in der kommenden Saison am Breitscheider Weg auch Mädchen-Handball angeboten wird.