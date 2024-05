Saisonfinale im Handball TuS 08 unterliegt dem Meister deutlich

Unitas Haan ist ein würdiger Meister der Handball-Oberliga. Das bekam zum Saisonausklang der TuS 08 Lintorf zu spüren, der in allen Bereichen restlos überfordert war. Endsprechend fiel in Ratingen West die Heimniederlage aus: 28:42 (15:23). Sie wäre sicherlich noch krasser ausgefallen, wenn die Unitas das Spiel über 60 Minuten so richtig ernst genommen hätte. Tat sie aber nicht. Diese Klasse-Handballer aus der Nachbarstadt wussten schnell, dass nichts anbrennen kann, und die zweite Hälfte war für sie ein netter Samstagnachmittag-Spaziergang. Zudem in der Regel ohne Torwart und mit sieben Angreifern. Das beherrschen sie allerdings nicht sonderlich gut, und so konnte der TuS 08 mehrfach leicht ins leere Tor werfen. Vor allem der schnelle Linkshänder Moritz Langen hatte das rechtzeitig spitz und kam so auf beachtliche sechs Feldtore.