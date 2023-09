Handball, Oberliga und Landesliga „Sind nicht die Lachnummer der Liga“

Das Handball-Programm im Angerland am Wochenende ist überschaubar, denn die beiden Verbandsligisten TV Angermund und TuS 08 Lintorf II sind spielfrei. Aber am Breitscheider Weg geht es am Samstag rund, der Oberligist TuS 08 bestreitet sein zweites Heimspiel, der Aufsteiger TS St. Tönis ist zu Gast. Anwurf ist um 17.30 Uhr. Eine sicherlich ganz schwierige Aufgabe, denn die Krefelder haben beim Auftakt in Oppum unentschieden gespielt und dann daheim gegen Überruhr nach heftigem Widerstand 27:31 verloren.