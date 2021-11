Handball, Verbandsliga : TuS 08 gewinnt das nächste Spitzenspiel

Einmal mehr der erfolgreichste Torschütze seines TuS 08 Lintorf: Sebastian Thole hatte wesentlichen Anteil am Sieg des Tabellenführers beim Verfolger Bergische Panther II. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf Die Lintorfer verteidigen mit einem 35:30 beim direkten Verfolger Bergische Panther II ihren Spitzenplatz in der Handball-Verbandsliga. Dem TV Ratingen gelingt beim TB Solingen ein Husarenstück mit einem 34:24-Kantersieg.

Von Werner Möller

Dem TuS 08 Lintorf ist erneut eine feine Gala-Vorstellung gelungen. Der Tabellenführer der Handball-Verbandsliga 2 setzte sich beim direkten Verfolger, den Bergischen Panthern II, ganz sicher 35:30 (17:15) durch und hat diese in Burscheid beheimatete Truppe erst einmal oben verdrängt. Vom schnellen 0:1 und späteren 9:10 (18.) abgesehen gerieten die Lintorfer nie mehr in Rückstand.

Und was die Grün-Weißen extrem stärkt, ist das schnelle gedankliche Umschalten, wenn der Gegner glaubt, dran zu sein. Oder sich sogar auf der Siegesstraße wähnt. So Mitte der ersten Hälfte bei 9:10, da schlugen sofort der wieder ungemein starke Sebastian Thole, dann Christoph Lesch und Vincent Rose zurück. Alles sehenswerte Treffer! Also 12:10 für die Gäste, und schon sah alles für den TuS 08 wieder viel freundlicher aus.

Aber die Panther-Reserve zeigte Heimstärke. So hieß es nach 37 Minuten für die Grün-Weißen knapp 21:20. Nun wollten die Bergischen es wissen, sie deckten knallhart, so im Mittelblock mit ihrem Abwehr-Routinier Mathias Rechlin. Aber erneut wussten die Lintorfer die entsprechenden Lösungen. Rose, der auch ein glänzendes Spiel lieferte, dann Cedric Wentzel auf Linksaußen und Andreas Kropp am Kreis fanden die nötigen Lücken, um zu treffen: 24:20 (39.). Aber fünf Minuten später gab es wieder den Ausgleich zum 25:25. Der routinierte Solinger David Kreckler war in seinem Tatendrang nur schwer zu stoppen, der Ex-Bundeligaspieler traf 13-mal, darunter waren sieben Strafwürfe.

Jedenfalls setzten sich auch hier die Lintorfer umgehend wieder ab, zweimal Thole und dann Rose warfen ein 28:25 heraus (47.). Damit waren die Bergischen besiegt. An ihnen war das hohe Tempo nicht spurlos vorüber gegangen, und im konditionellen Bereich ist den Lintorfern mit ihrem Hoch-Tempospiel in dieser Liga kaum beizukommen. Dazu meinte Trainer Felix Linden nach dem Siegestanz („Spitzenreiter, Spitzenreiter“): „Diese Woche gebe ich der Mannschaft einen Trainingstag frei. Das mache ich sonst kaum einmal, aber sie hat es sich verdient. Unsere Abwehr zeigte erneut, dass sie ein Bollwerk ist. Strunk und Kropp beherrschen das Abwehrspiel vorzüglich.“ Und dann lobte der 32 Jahre alte Lehrer seinen Routinier Daniel Ziebold: „Daniel führte vorne die Regie. Da ist seine lange Erfahrung zu erkennen, das macht er vorzüglich.“ Eigentlich wollte Ziebold mit seinen nun 33 Jahren sportlich längst viel kürzer treten, aber in einer so starken Mannschaft mitzuwirken, das reizt einfach. Und zudem in tragender Rolle. Es war der achte Sieg des TuS 08 in Folge.

So spielten sie Bergische Panther II – TuS 08 Lintorf ⇥30:35 (15:17) TuS: Hallfeldt, Töpfer – Kropp 2, Thole 8, Ziebold 3, Strunk 2, Becker 1, Lenzen 2, Greday, Lesch 2/1, Wenzel 7/2, Rose 6, Wasse 2. Schiedsrichter: Christian Kühl und Rene Küsters vom TV Vorst. Zuschauer: 170. TB Solingen – TV Ratingen⇥24:34 (15:18) TVR: Sobotta, Scholz – Metelmann 10, Pani 1, Jochems, Hanneken, Krücken 1, Tristan Beckmann 7, Max Beckmann 4, Friedrichs 7, Czarnecki 2, Schmidt 2. Schiedsrichter: Marcel Bierkamp und Moritz Knoblauch aus dem Bergischen. Zuschauer: 45. „interaktiv Handball II“ – SG Überruhr kurzfristig abgesagt. In der Ratinger Mannschaft gibt es einen Corona-Fall.

Dem TV Ratingen, zuletzt zweimal unterlegen, gelang beim alten Rivalen TB Solingen ein echtes Husarenstück. Die Ratinger siegten 34:24 (18:15), ein Kantersieg, und nun sind sie wieder dabei unter den Verfolgern der Verbandsliga. Die Entscheidung erzwangen sie Mitte der zweiten Hälfte, als Max Beckmann und zweimal Moritz Metelmann eine 27:20-Führung heraus warfen. Die Gastgeber hatten zu diesem Zeitpunkt ihr Pulver restlos verschossen und die Ratinger nun leichtes Spiel.