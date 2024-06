Im Angerbad Ratingen 3100 Starts beim Schwimmfest

Ein Highlight für die Schwimmer waren neben den Staffelstarts auch die 50-Meter-Strecken in allen Disziplinen, da deren Addition am Ende einen Lagenpokal versprach. Dieser motivierte die ganz jungen wie auch die älteren Schwimmer, Gas zu geben. So erschwammen sich von 18 möglichen insgesamt acht Aktive des TVR den goldenen Lagenpokal: Tim Klocke (Jahrgang 2014), Titus Ditgen (2011), Timon Forsbach (2009), Anna Forsbach (2011), Tessa Dahmen (2010), Alina Halster (2015), Sarah Elbe (2009) und Charlotte Wendel (2004). Über den silbernen Pokal freuten sich Matteo Lieto (2016), Jimmy Nguyen (2014), Tilda Ditgen (2014) und Max Juretzki (2008). Bronze im Lagenpokal ging an Joschua Winzen (2016), Jonathan Mannes (2015), Sebastian Kolganov (2012), Charlotte Drenker (2011), Finja Wilhelm (2012) und Theo Richter (2011).