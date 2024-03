Handball und Hallensperrung Vielleicht hilft ja die Oster-Pause

Ratingen/Lintorf · Die Lintorfer Sporthalle ist weiter gesperrt, die Handballer des TuS 08 empfangen daher ihre Gegner in Ratingen West – in der Oberliga Königshof und in der Verbandsliga Hallo Essen. In der Landesliga fährt der TV Ratingen zur Fortuna.

15.03.2024 , 05:15 Uhr

Gesperrt seit Ende Januar: die Sporthalle am Breitscheider Weg in Lintorf. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend und Werner Möller