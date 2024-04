Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Lintorfs Heimfluch in West festigt sich

Wie schwer ein Gegner zu bezwingen ist, der über einen Handballtorwart der Extraklasse verfügt, das bekam der TuS 08 Lintorf zu spüren im Oberliga-Nachholspiel gegen den HSV Überruhr. Die Gäste besaßen solch einen Helden, den erst 22 Jahre alten Lorenz Gottemeier. Unfassbar, was dieser Teufelskerl alles an Lintorfer Würfen abwehrte. Und Pech kam dazu. Elf Bälle prallten vom Überruhrer Gehäuse ab, und so stand am Ende eine 25:27-Heimniederlage. Es ist eine Rückrunde, die man beim TuS 08 schnell vergessen sollte.