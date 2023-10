Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Serie des TuS 08 reißt in Geistenbeck

Ratingen/Lintorf · Nach vier Siegen in Folge unterliegen die Lintorfer Oberliga-Handballer auswärts klar 21:30 – schon vorher lief wenig zusammen. In der Verbandsliga verlieren auch TuS 08 II und TV Angermund, in der Landesliga bangt der TV Ratingen.

23.10.2023, 05:15 Uhr

Bedient: Trainer André Fink und Ali Tuna-Demir (v. li.) verloren mit Lintorf klar in Geistenbeck. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller

Die stolze Erfolgsserie mit zuletzt vier Siegen in der Handball-Oberliga ist für den TuS 08 Lintorf beendet. Beim Tabellennachbarn TV Geistenbeck hatten die Grün-Weißen keine Chance und unterlagen deutlich 21:30 (8:14). Dabei gelang ein guter Start mit 2:0, Moritz Langen und Leon Pape netzten ein, aber wenig später lief kaum noch etwas zusammen. Mit sechs Treffern Rückstand ging es in die Pause, und nach 51 Minuten hieß es 16:26. Es drohte die Total-Blamage, sie blieb aber halbwegs aus.