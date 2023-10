Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 fährt zum Verfolger-Duell

Ratingen/Lintorf/Angermund · Die Lintorfer haben die Spitze der Handball-Oberliga im Blick, ebenso ihr Gegner aus Geistenbeck. Die TuS-08-Reserve ist in der Verbandsliga in Wuppertal gefordert, der TV Angermund in Essen. Ein Heimspiel hat Landesligist TV Ratingen.

21.10.2023, 05:15 Uhr

Auch Torwart Marco Sobotta ist für Lintorf in Geistenbeck dabei. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller

Hier zunächst einmal eine unschöne Meldung vom Handball-Oberligisten TuS 08 Lintorf. Dessen rühriger Pressewart Hajo Pfeiffer hat sich bei einem Treppensturz eine schwere Beinverletzung zugezogen. Sprunggelenk und Knie sind betroffen, der überall anerkannte Handball-Experte wurde noch in dieser Woche in Ratingen operiert. „In den Handball-Hallen wird man mich auf längere Zeit nicht mehr sehen“, sagt der 60 Jahre alte Versicherungs-Kaufmann, der sich aber vom Schreibtisch aus uneingeschränkt um seinen TuS 08 kümmern wird.