Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Handballer suchen ihre Erfolgsspur

In der Landesliga erhofft sich der TV Ratingen als Vorletzter und längst feststehender Absteiger den fünften Saisonsieg. Der HSV Überruhr II ist in Ratingen West am Sonntag, 18 Uhr, zu Gast. Der Tabellenneunte. Im Hinspiel waren die Ratinger beim 24:26 nahezu ebenbürtig. TV-Coach Markus Wölke zum Heimspiel: „Wir müssen noch vier Spiele bestreiten und dabei erkennen, wer sich für die kommende Saison so anbietet. Zu verlieren haben wir nichts, Druck hat nur Überruhr.“ Klar, das würde mit diesem Rang in der Abrechnung wahrscheinlich mitabsteigen.