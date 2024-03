Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 hat nun auch personelle Sorgen

Die drei Niederlagen zuletzt in der Handball-Oberliga sind am TuS 08 Lintorf natürlich nicht spurlos vorübergegangen. Aber die kämpferische Einstellung beim Heimspiel gegen den TV Geistenbeck (29:31) stimmte, und deshalb kann man bei den Grün-Weißen auch nicht von schlechter Stimmung sprechen. Das versichert jedenfalls der Pressewart Hajo Pfeiffer, er sagt aber auch: „Wir müssen wieder schnellstens in die Spur kommen.“