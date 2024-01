Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Lintorf feiert zwei Kantersiege

Dem TuS 08 Lintorf ist ein Klassestart ins neue Handball-Jahr gelungen. Der Oberligist ließ daheim dem in der Tabelle noch einen Platz besser stehenden LTV Wuppertal keine Chance und gewann 37:27 (18:12). Die Revanche für die unglückliche Hinspielniederlage ist damit eindrucksvoll gelungen, und das deutet eigentlich auf eine starke Rückrunden-Fortsetzung hin. Und so zeigte sich Co-Trainer Stephan Pittelkow rundherum begeistert: „Mit so einer beachtlichen Abwerleistung kann man auch so starke Gegner wie diese Wuppertaler derart klar besiegen.“