Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Handballer klären Trainerfragen

Die kurze Winterpause ist beendet, die Handball-Saison wird am Wochenende mit der Rückrunde fortgesetzt. Der Oberligist TuS 08 Lintorf hat Heimrecht, zu Gast am Samstag um 17.30 Uhr ist der Tabellendritte LTV Wuppertal. Er ist im Titelkampf noch längst nicht abgeschrieben, fünf Punkte trennen ihn vom Tabellenführer Unitas Haan. An das Hinspiel denken die Lintorfer sehr ungern. In der 53. Minute lagen sie mit drei Toren vorne (32:29), warfen dann aber kein Tor mehr und unterlagen schließlich mit dem Abpfiff 32:33. Jan Micus war der alles überragende LTV-Werfer, zehn Bälle setzte er dem TuS 08 in die Maschen.