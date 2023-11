Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 dreht nach der Pause auf

Reiner Kahnt kennt sich bestens aus im Handball. Der frühere Schiedsrichter ist seit „ewigen Zeiten“ für den Oberligisten TuS 08 Lintorf als Zeitnehmer im Einsatz. Im fünften Heimspiel dieser Saison gegen den TSV Kaldenkirchen stand es zur Pause 9:12, in der 27. Minute hatte zudem Kreisläufer Andreas Kropp wegen einer Abwehraktion die Rote Karte gesehen. Nichts stimmte beim TuS 08, und unter den Zuschauern, sofern ihr Herz für die Grün-Weißen schlug, sah man nur bedenkliche Gesichter. Dann Reiner Kahnt am Treppenaufgang: „Wartet mal ab. Gleich kommt die zweite Hälfte. Da sieht alles anders aus.“ Der Handball-Experte behielt Recht. Die Lintorfer zeigten in der letzten Viertelstunde eine Leistung der Extraklasse. Sie gewannen 30:24, im fünften Heimspiel gelang der fünfte Sieg, und zu diesem Zeitpunkt waren die Grün-Weißen sogar Tabellenführer.