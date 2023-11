Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Lintorf will die Kirche im Dorf lassen

Alle vier Heimspiele in der Handball-Oberliga bisher hat der TuS 08 Lintorf gewonnen. Am Sonntag hat der Tabellenvierte vom Breitscheider Weg erneut Heimrecht, der TSV Kaldenkirchen (Platz acht) ist um 17.30 Uhr zu Gast. Dass sich die Lintorfer dabei weiter in der Tabelle verbessern, davon will Pressewart Hajo Pfeiffer allerdings nichts wissen: „Wir lassen die Kirche im Dorf. Wir stehen großartig, das erfreut erst einmal alle rund um den Verein, und leichte Gegner gibt es nicht. Wenn man nicht vom Start weg hoch konzentriert ist, kann alles daneben laufen.“ Ganz oben in der Tabelle steht Unitas Haan mit 15:3 Punkten, dann kommen die drei engsten Verfolger: Mettmann Sport, LTV Wuppertal und der TuS 08, alle 14:4 Zähler. Es ist also ungemein eng im Spitzenkampf.