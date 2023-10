Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Lintorfer spielen sich in einen Rausch

Silas Müskens zuzuschauen, wie er Handball spielt, das kann eine einzigartige Augenweide sein. Wie beim ungefährdeten 29:24-Oberliga-Heimsieg seines TuS 08 Lintorf gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade. Das war überragend! Der 22-Jährige wuchtete den Gästen neun Bälle ins Netz, alles herrliche Distanzwürfe. „Es lief aber auch insgesamt vorzüglich“, so dazu der in Ratingen Mitte wohnende frühere TVer, der aber schon in der Jugend zum TuS 08 wechselte. „Es macht einfach Spaß, in dieser Truppe zu spielen. Wir halten in der Oberliga vorzüglich mit und waren heiß auf diese Hiesfelder, nachdem es vorige Woche in Geistenbeck überhaupt nicht lief.“ Beruflich befindet er sich derzeit in einer Ausbildung zum Rettungssanitäter und ist mit seiner Freundin Lara liiert.