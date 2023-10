Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 darf nur auf sich schauen

Am Samstag haben seine Lintorfer wieder Heimrecht, die HSG Hiesfeld/Aldenrade, Tabellen-Zehnter, ist zu Gast (17.30 Uhr). Diese Truppe verlor im Sommer einige wichtige Leistungsträger, hat es aber gut verkraftet, und vorerst besteht kaum Gefahr nach unten hin. Es wurden erst zwei Auswärtsspiele bestritten, beide gingen verloren. „Davon dürfen wir uns aber auf keinen Fall irritieren lassen“, warnt Pfeiffer. „Wir müssen auf uns schauen.“ Er zielt damit auf die schwache Vorstellung zuletzt in Geistenbeck ab. Dort handelte sich Christoph Lesch die Rote Karte ein, er kann aber mitwirken. Das werden auch Max Strunk und Silas Müskens, die in Geistenbeck überhaupt nicht fit waren, aber jetzt schon besser trainieren konnten. Vincent „Vinny“ Rose wurde der Gips an der lädierten Wurfhand abgenommen, ein Einsatz am Samstag aber kommt nicht infrage, auch nicht für Andy Kropp. Er zog sich einen Bänderriss im Fuß zu und fällt länger aus. Mark Pfeiffer ist ebenfalls noch verletzt. Die drei Heimspiele bisher hat der TuS 08 nach in der Regel dramatischen Verläufen alle gewonnen.