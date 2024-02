Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 verliert doppelt in Ratingen West

In der Halbzeit beim Oberliga-Heimspiel des TuS 08 Lintorf gegen das Kellerkind Handball Oppum drückte Horst Lesch trotz knapper 15:14-Führung seine Bedenken aus. „Wir können nur einmal in der Woche trainieren, und das ist hier deutlich zu erkennen“, sagte der TuS-08-Fan aus Duisburg, der mit tollen Fotos über Facebook und in der Vereinszeitung ständig beste Werbung für die Lintorfer Handballer macht, mit Blick auf die Sperrung der eigenen Halle am Breitscheider Weg. Er sollte Recht behalten. Nach dem Wechsel lief nichts mehr bei seiner Mannschaft zusammen, und am Ende stand eine 26:29-Heimpleite in der Halle Gothaer Straße. Gegen einen Gast, der auch nicht viel zu bieten hatte, außer unermüdlicher Kampfkraft, und der im Hinspiel in dessen Halle deutlich bezwungen wurde. Nun wurde in Ratingen West gespielt.