Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Lintorfs Pflichtaufgabe vor dem Liga-Gipfel

Mit drei beachtlichen Auftritten zuletzt, alle siegreich, hat der TuS 08 Lintorf in der Handball-Oberliga seine Verfolgerrolle gefestigt. Der Tabellenführer Unitas Haan steht nur einen Zähler besser und der Zweite, Mettmann Sport, ist mit den Lintorfern (Dritter) punktgleich. Diese beiden Teams stehen sich am 2. Dezember am Breitscheider Weg gegenüber, wo mit einer proppenvollen Halle zu rechnen ist.