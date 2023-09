Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS ist ohne Rose und Lesch Außenseiter

Mit seinen beiden Heimsiegen in der Handball-Oberliga hat der TuS 08 Lintorf Platz vier erobert (4:2 Punkte). Das kann sich erst einmal sehen lassen. Am späten Sonntagabend, 19 Uhr, steht das zweite Auswärtsspiel an, es geht zum alten Rivalen HSV Überruhr. Diese Truppe von der Ruhr-Halbinsel kann ihre Heimspiele immer noch nicht an der überall gefürchteten Klapperstraße bestreiten, es geht in die Halle an der Raumerstraße. 3:3 ist der Überruhrer Punktestand, wobei es zuletzt arg ersatzgeschwächt bei Handball Oppum mit 24:25 die erste Niederlage gab.