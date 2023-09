Handball Lintorf baut um, Angermund hält mit

Am ungewohnten Sonntagnachmittag muss der TuS Lintorf sein erstes Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga bestreiten. Es geht zum LTV Wuppertal an die Dieckerhoffstraße, der beim Saisonstart ein beachtliches 27:27 beim HSV Überruhr erreichte. Allerdings können die Essener immer noch nicht in eigener Halle spielen, die an der Klapperstraße ist wegen des Umbaus noch nicht fertig. So wurde diesmal an die Raumerstraße ausgewichen. Der LTV hat in diesem Sommer seine nahezu gesamte Mannschaft verloren, aber schwächer als in der Vorsaison mit Platz sieben scheint sie kaum zu sein. „Wir haben uns über die Wuppertaler natürlich genau informiert“, sagt Pressewart Hajo Pfeiffer. „Wir müssen hellwach sein, sonst ist dort nichts zu holen.“ Zumal die Deckung umgebaut wird, denn der Abwehrchef Max Strunk ist verhindert (Hochzeit). Dafür stellt sich Andy Kropp zur Verfügung. Linkshänder Moritz Langen ist dabei, aber Silas Müskens fällt mit seinen Knieproblemen aus.