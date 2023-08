Handball Auftaktsiege für TuS 08 und TVA

Armin Pfeiff war einst einer der besten Rechtsaußen, die je für den TuS 08 Lintorf Handball gespielt haben. Und das als Rechtshänder, heute kaum vorstellbar. 68 Jahre ist er inzwischen alt, aber am TuS 08 hängt er unvermindert, wie von Jugend an. Er ist seit Ewigkeiten an der Kasse tätig, er kennt jeden Zuschauer, er begrüßt jeden mit netten Worten, ein flotter Spruch geht ihm stets locker über die Lippen, und er sieht zu, dass alle den für den Verein so bitter benötigten Eintritt bezahlen.