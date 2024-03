Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Vier Spiele, vier Niederlagen

Wahrscheinlich jeder Handballfan, dessen Herz für den TuS 08 Lintorf schlägt, der ist inzwischen froh, wenn diese Oberliga-Saison gelaufen ist. Nach der erfreulichen Hinrunde mit dem längeren Kontakt zur Spitze geht nichts mehr zusammen. So auch am Samstagabend nicht im Heimspiel gegen Adler Königshof. Die Krefelder hatten ihre jüngsten fünf Spiele alle verloren und gerieten dadurch in Abstiegsgefahr. Die ist gebannt, an der Gothaer Straße hatten sie keine Probleme, die Punkte mitzunehmen. Der TuS 08 unterlag nach erneut ganz schwacher Heimvorstellung 28:30 (12:13) und ist mit diesem Ergebnis noch gut bedient. Nach 42 Minuten lagen die Lintorfer bereits 17:23 zurück und 23:28 nach 54 Minuten. Dann 25:30, da waren noch zwei Minuten zu spielen. Es war grausam, hinten wie vorne. Und ob man das allein mit den schwierigen Trainingsbedingungen erklären kann, ist dahingestellt.