Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TuS 08 bleibt sieglos in Ratingen West

Kalle Töpfer zeigte sich ungewohnt bedenklich vor dem Oberliga-Heimspiel seines TuS 08 Lintorf in Ratingen West gegen den Tabellennachbarn TV Geistenbeck. „Wir haben nur Auswärtsspiele“, so der Ex-Profi. „Ich kenne das aus meiner aktiven Zeit bei Turu Düsseldorf in der Bundesliga. Da haben wir irgendwo in Düsseldorf trainiert und dann in der Philipshalle gespielt. Das erfordert immer ungeheures Umdenken. Die Spieler mögen das nicht, und da helfen nur Siege. Hoffentlich gelingt das heute gegen diese starken Geistenbecker. Dass wir dann in der Tabelle vorbeiziehen, ist eigentlich völlige Nebensache. Siege sind unendlich wichtig für die Moral.“ Das Wunschdenken des Handball-Idealisten ist nicht aufgegangen. Nach ungemein dramatischen 60 Minuten gab es eine 29:31-Heimniederlage, und Geistenbeck bleibt in der Tabelle klar vor dem TuS 08.